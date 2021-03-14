В исправительной колонии №2 Екатеринбурга на Масленицу испекли метровый блин

В ИК-2 Екатеринбурга испекли метровый блин. Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Так уж сложилось, что на Масленицу принято печь блины. Своей формой они напоминают солнышко, которого нам так не хватает зимой. Но сотрудники исправительной колонии №2 Екатеринбурга решили, что солнца должно быть очень много и испекли гигантский блин. Если точнее – угощение диаметром 1 метр.

Такой блин в колонии испекли впервые. Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

- В стенах колонии это был первый подобный опыт, и нет никаких сомнений, что он подтолкнет осужденных на дальнейшие более великие импровизации в кулинарном мастерстве, - считает начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

Помимо метрового блина, сотрудники столовой испекли еще полторы тысячи блинов.