Прокуратура проверяет ЦПКиО из-за того, что во время празднования Масленицы на мужчину упал щит

Щит упал под порывом ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Масленице в ЦПКиО имени Маяковского 14 марта не обошлось без происшествий. Около 18:00 вечера на одного из гостей парка упала металлическая декорация в виде щита. По одной из отрабатываемых полицейскими версий конструкция была слабо закреплена. А с места ее сдвинул сильный ветер.

Мужчине вызвали скорую. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

- Степень тяжести вреда его здоровью будет установлена по результатам судебно-медицинского освидетельствования, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. – Стоит отметить, что в 18:00 вечера в парке праздновались проводы Масленицы, многие горожане были с детьми.

Сейчас сотрудники прокуратуры проверяют, кто устанавливал конструкцию и каким образом.

- По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в ведомстве.