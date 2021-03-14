В парке Маяковского в разгар масленицы на мужчину упала металлический щит

В следственном комитете Свердловской области начали проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в разгар празднования масленицы в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского на мужчину упала металлическая конструкция. Пострадавшего отвезли в городскую больницу № 36, по предварительным данным, горожанин получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночник. Сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь.

- По одной из отрабатываемых сыщиками версий, причиной происшествия мог послужить неожиданный и сильный порыв ветра, в результате чего щит не устоял и ударил посетителя, - сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Полицейские выясняют, кто парке Маяковского отвечал за технику безопасности и кто оценивал объекты на предмет надежности. В следственном комитете по Свердловской области также начали проверку. Опрашиваются свидетели.