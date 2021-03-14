Обещали вознаграждение: в Лесном телефонные мошенники «развели» мужчину на 284 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудниками полиции и предложили мужчине помочь следствию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Лесном телефонные мошенники украли у местного жителя 284 тысяч рублей, представившись сотрудниками полиции. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и спросил, не оформлял ли он на свое имя кредит, получив отрицательный ответ, аферист попросил подождать звонка из полиции. Чуть позже с ним связался человек, который попросил помочь пресечь деятельность мошенников.

- Доверчивый граждан согласился через онлайн-приложение банка оформить на свое имя кредит на крупную сумму, обналичить его и в дальнейшем перевести все деньги на указанные звонившим счета, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Примечательно, что злоумышленники обещали вознаграждение в размере пяти процентов от взятого кредита. Когда мужчина не дождался возврата своих средств и бонуса, он понял, что его обманули и обратился в полицию. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».