В Екатеринбурге трех сержантов ППС подозревают в получении взятки

Если вину подозреваемых докажут, их ждет уголовная ответственность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге три сотрудника патрульно-постовой службы полиции подозревают в получении взятки. Следствие считает, что инцидент произошел еще в конце февраля. Тогда в районе Сортировки три сержанта задержали 22-летнего парня, который искал закладку с наркотиками. Парень предложил полицейским 50 тысяч рублей, чтобы его отпустили и не составляли протокол. Патрульные согласились и взяли деньги. А молодой человек решил написать на них заявление. Против ППС-ников возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

- В тот же день недобросовестные инспекторы ППСП УМВД по Екатеринбургу были отстранены от исполнения служебных обязанностей. По итогам служебной проверки их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - рассказал руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Если вину подозреваемых докажут, их ждет уголовная ответственность. Также в отношении начальников, которые допустили такое поведение подчиненных, примут строгие дисциплинарные меры.