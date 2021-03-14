В Нижнем Тагиле неизвестные обокрали сразу три магазина за ночь

Сейчас полиция проводит проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле неизвестные обокрали сразу три магазина в ночь на воскресенье. Сначала заявление приняли от магазина «Магнит». В нем коротко сообщили о том, что в торговый зал кто-то проник, но что конкретно вынесли, неизвестно, сейчас сыщики проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося, а также сумму причиненного ущерба. Об этом пишет местное издание ТагилСити со ссылкой на МУ МВД России «Нижнетагильское».

- Также от воришек пострадали два магазина на улицах Красных зорь и Металлургов. Там хулиганы выбили стекла, чтобы попасть внутрь и вынести товар, - об этом говорят подписчики сообщества «Инцидент. Нижний Тагил».

Ранее в Нижнем Тагиле задержали двух мужчин, которые хотели подзаработать на краже комплектующих для лифтов. Детали нашлись в ближайшем пункте приема металлолома, это быстро вывело полицейских на след преступника.