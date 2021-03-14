В Екатеринбурге в здании онкологического диспансера случился пожар

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Днем, 14 марта в Екатеринбурге в здании онкологического диспансера на улице Комсомольской случился пожар. В одном из корпусов сработала автоматическая система сигнализации. Пожарные были на месте уже через пять минут после вызова. Во время осмотра было установлено, что в отдельно стоящем одноэтажном помещении прачечной загорелся пол.

- Спасателям понадобилось несколько минут, чтобы справиться с возгоранием. Эвакуация пациентов и персонала не понадобилась, информации о пострадавших не поступало, - сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

На место происшествия выезжали пять пожарных машин, а также 22 человека личного состава. Сейчас причины возгорания устанавливают. На режим работы медицинского учреждения инцидент не повлиял