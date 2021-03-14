Свердловская «Уралочка-НТМК» обыграла «Липецк» в плей-офф чемпионата России по волейболу

Следующий матч девушки проведут 20 марта на домашней площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК», представляющая Свердловскую область на всероссийских соревнованиях, обыграла «Липецк» в рамках квалификационного раунда финального этапа чемпионата страны. Наши девушки не отдали сопернику ни одной партии и уверенно обыграли его со счетом 3:0. По словам капитана «Уралочки» Ксении Смирновой, команде удалось выполнить установки, полученные перед игрой, и все спортсменки чувствуют ответственность в матчах плей-офф.

- Мы провели доскональный разбор игроков, очень серьезно готовились к этому матчу. В целом я считаю, команде удалось сделать всё возможное, - цитирует главного тренера клуба Владимира Веретелко пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Следующий матч за путевку в «Финал шести» девушке проведут в Екатеринбурге 20 марта. Встреча состоится во дворце игровых видов спорта.