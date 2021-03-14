В Нижней Салде мужчину будут судить за оплату товаров «билетами банка приколов»

Мужчина обиделся, что кассир, работавший первый день, неправильно посчитал сдачу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижней Салде местного жителя будут судить за использование поддельных денег. В полицию обратилась владелица небольшого магазина и рассказала, что неизвестный оплатил товар фальшивыми купюрами. Уже на месте выяснилось, что кто-то отдал продавцу на кассе три «билета банка приколов» на общую сумму шесть тысяч рублей. Кассир запомнил, что с такими деньгами трижды приходил один и тот же мужчина.

Полицейские быстро вышли на след мошенника. Им оказался 33-летний ранее судимый за грабеж и оборот наркотиков мужчина. Сыщикам он объяснил, что он пришел в магазин, чтобы купить булку хлеба, однако новенький продавец, работавший первый день, неправильно посчитал сдачу. Мужчина решил проучить кассира за такое отношение.

- Все три раза злоумышленник покупал товары небольшой стоимости, получая сдачу как минимум 1800 рублей. Девушка даже не озадачилась проверить купюры на подлинность, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.