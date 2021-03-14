Баскетбольный клуб из Ревды стал обладателем кубка России впервые в своей истории

Фото: пресс-служба клуба «Темп-СУМЗ-УГМК»

Баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды впервые в своей истории стал обладателем кубка России. За главный трофей уральская команда поспорила с гостями из Южно-сахалинского «Восток-65». Чтобы выявить победителя, было сыграно два матча. Первый ревдинцы провели на выезде еще 30 января. Тогда гости победили со счетом 82:74. Вторая встреча прошла в Свердловской области, на домашней площадке уральских игроков. Финальный свисток прозвучал при счете 80:71 в пользу хозяев. Сумма двух матчей 162:145, уверенная победа «Темпа»!

- Мы шли не один сезон к этой цели. Удалось показать хорошую игру. Очень приятно выигрывать на домашней площадке. Также сказать большое спасибо большое болельщикам, - рассказал журналистам главный тренер «Темп-СУМЗ-УГМК».

Примечательно, что лучшим игроком встречи уральского игрока Дениса Левшина. Также он стал Лучшим легким форвардом Кубка России.