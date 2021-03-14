В Екатеринбурге пройдет маргинальная Масленица

Традиционно в Екатеринбурге масленичные гуляния – это блины, русские народные забавы, ярмарки и сжигание чучела. Все эти мероприятия непременно будут и подробнее о них узнать можно из нашей афиши. Но в этом году будут и необычные мероприятия, такие как Маргинальная Масленица. Такой формат праздника предлагают организаторы фестиваля андеграундного искусства «Маргинальная ночь» Станислав и Ирина Шминке. Состоится она 14 марта в 14:00 на улице Нескучной,3.

Маргинальная Масленица. Фото: @marginalfestival / @shooomer_shiz

- Наша маргинальная команда приглашает всех на маргинальную Масленицу — идея её проведения принадлежит чете Шминке. Опираясь на их опыт участия в фестивале Burning Man, мы делаем большие арт-объекты, которые в это воскресенье будут сожжены на ваших глазах, - рассказывают организаторы в группе «Маргинальная ночь» в Instagram.

Организаторы предлагают любителям андеграунда собраться в поле. И сжечь не то, чтобы чучело Масленицы, которое олицетворяет зиму, а арт-объекты, которые олицетворяют что-то плохое. С собой организаторы предлагают принести блины, пряники и вообще то, чем не жалко поделиться с другими. Также они напоминают, что пандемию никто не отменял, поэтому маски и антибактериальные средства обязательны.