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Общество14 марта 2021 10:15

Уралец, сбежавший в Германию из-за гомофобии, принял участие в отборе аналога «Евровидения»

В «EuroDiva» участники переодеваются в женскую одежду и показывают разные номера
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: @thefatalflash

Екатеринбуржец Никита Томилов еще два года назад переехал в Германию. В России парень жить не смог, так как подвергся преследованию гомофобов. Сейчас Никита живет в Берлине. Там же он основал организацию LGBT Life, которая помогает людям с нетрадиционной ориентацией.

Фото: @thefatalflash

- К сожалению, я не вошла в тридцатку участников этого года. Судьба распорядилась иначе, Отбор участников был честен и прозрачен, - рассказывает Фаталь Флеш в своем Instagram.

По словам молодого человека, он не расстраивается, потому что надеется попасть на конкурс в следующем году. Кстати, в этом году «EuroDiva» проходит в онлайн-формате из-за пандемии.