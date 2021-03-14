Из Екатеринбурга за выходные вывезли больше десяти тысяч тонн снега

Планируется, что 14 марта на улицы города выйдут 356 рабочих Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 14 марта, коммунальные службы выведут на улицы города 190 единиц специальной техники, которая занимается уборкой снега. На маршруты в разных районах выйдут грейдеры, самосвалы, бульдозеры и другие виды машин. За минувшие сутки города вывезли уже больше семи тысяч тонн снега.

- Всего за два дня полигоны приняли свыше десяти тысяч тонн снежной массы. Для обработки пешеходных зон и проезжей части дорог специалисты использовали почти 20 тонн противогололедных материалов, - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Планируется, что городские службы задействуют 356 рабочих, которые в этот выходной будут очищать улицы от снега.