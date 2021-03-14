Семья маленького Миши Бахтина, которому сделали укол за 160 миллионов рублей, вернулась в Екатеринбург

Фото: Instagram родителей Миши Бахтина

Семья маленького Миши Бахтина, которому поставили самый дорогой укол в мире, вернулась в Екатеринбург. Мальчик родился прошлым летом, и врачи диагностировали у него генетическое заболевание - спинальную мышечную атрофию (СМА). При этом недуге мышцы ребенка постепенно слабеют, что в итоге может привести к смерти. Чтобы вылечить таких детей, им ставят укол препаратом Золгенсма. Сегодня его называют самым дорогим лекарством в мире, потому что его стоимость – 160 миллионов рублей! Для среднестатистической семьи в России это неподъемные деньги. Эту сумму собирали всем миром, и 31 декабря 2020 года произошло самое настоящее новогоднее чудо. Сбор удалось закрыть. Уже 19 февраля в специальной клинике в Москве малыш получил заветное лекарство «Золгенсма».

За Мишу переживали всей страной. Фото: Instagram

- Мы дома. Теперь мы все вместе, семьей, Мама, Папа, Сын. Ручки Миши стали активными, держит обеими руками предметы, старается поднять их вверх, - рассказывает мама мальчика на своей странице в Instagram.

Также в своем микроблоге родители малыша подробно рассказывают, как проходит процесс восстановления, они проводят эфиры и отвечают на вопросы неравнодушных подписчиков.

СПРАВКА "КП"

Опасность Спинальной мышечной атрофии заключается в том, что если вовремя не начать лечение, может наступить паралич и отказ работы легких. А препараты, которые могут облегчить жизнь ребенку, стоят колоссальных денег. Напомним, единоразовый укол американского препарата «Золгенсма» стоит 160 миллионов рублей. Это самое дорогое лекарство в мире! В России есть препарат «Спинраза». Годичный курс из шести уколов оценивается в 45-50 миллионов рублей. После этого каждый год нужно ставить по три укола. А это еще 20 миллионов рублей в год.