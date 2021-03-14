В Заречном во время ночного пожара в пятиэтажке эвакуировали 17 человек

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В ночь на 14 марта в пятиэтажке в Заречном вспыхнул пожар. На площади десять квадратных метров загорелась квартира на втором этаже, из-за этого в подъезде образовалось сильное задымление. Прибывшие на место спасатели смогли эвакуировать из дома 17 человек, двое из них — это дети. Пять человек выводили по специальной автолестнице, остальным понадобились только кислородные маски.

- Пострадавших в пожаре нет. В тушении задействовали 17 человек, а также пять единиц техники, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасателям понадобилось всего 15 минут, чтобы справиться с огнем. Сейчас причина возгорания выясняется.