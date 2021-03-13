На ремонт фасада Оперного театра потратят 12 миллионов рублей

Некоторые элементы фасада находятся в предаварийном состоянии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на ремонт фасада Оперного театра потратят почти 12 миллионов рублей.

Это следует из документации, размещенной на официальном портале госзакупок.

- "Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета" объявляет открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта, на проведение ремонтных и реставрационных работ участков фасада здания, - говорится в документации к госзакупке.

Начальная цена контракта составляет около 11,9 миллионов рублей.

Подрядчику, который победит в конкурсе, будет необходимо выполнить все работы к 1 сентября 2021 года.

Также в документации к закупке отмечается, что некоторые объекты фасада имеют неудовлетворительное техническое состояние. В частности, скульптура "Музы", расположенная на северном фасаде. Также в предаварийном состоянии находятся некоторые балконы и другие архитектурные элементы.

Отметим, что здание Оперного театра является объектом культурного наследия. Оно было построено в 1912 году.