В Серове пожарные несколько часов тушили здание хлебозавода

Фото: ГУ МЧС

Ранним утром в Серове загорелось здание хлебозавода.

Как уточнили в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило спасателям 13 марта в в 07:15. Огнем оказалось охвачено двухэтажное здание, расположенное на улице Кирова.

- Площадь пожара составила 350 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 20 человек, - уточнили в ГУ МЧС.

Спасателям удалось локализовать огонь к половине десятого, а справиться с открытым горением пожарные смогли в 10:06. Пожару был дан общий отбой к половине первого. В МЧС уточнили, что в огне никто не пострадал.

В тушении принимали участие 4 единицы техники и 22 спасателя.