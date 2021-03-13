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Общество13 марта 2021 18:48

В московской полиции объяснили, за что задержали участников форума, среди которых был Евгений Ройзман

Бывшего мэра Екатеринбурга уже отпустили из полиции
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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На бывшего мэра Екатеринбурга (слева) составили административный протокол. Фото: Facebook Натальи Крыловой

В московской полиции прокомментировали задержание 200 человек, среди которых был бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Полиция нагрянула на форум муниципальных депутатов в субботу, 13 марта. Задержанных погрузили в автозаки и отвезли в отдел полиции.

- В одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе группа граждан - представителей общественной организации предприняла попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований, у значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты, - сообщило ГУ МВД по Москве.

Также в полиции уточнили, что среди участников форума были члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России. Известно, что форум проводили "Объединенные демократы" - проект нежелательной в РФ организации "Открытая Россия".

До этого депутат Екатеринбургской гордумы Константин Киселев, которого также посадили в автозак, в разговоре с "Комсомолкой" предположил, что визит силовиков мог быть связан с проверкой "антиковидных" норм. Правда, депутат уверял, что все участники форуму были в масках и перчатках, так как их предупредили, что возможно рейд проведет Роспотребнадзор.

Позже сотрудник Фонда Ройзмана Лейла Гусейнова в своем Facebook уточнила, что Евгения Ройзмана отпустили. На бывшего мэра Екатеринбурга составили административный протокол по статье 20.33 КоАП – сотрудничество с нежелательной организацией. По нему политику грозит штраф от 5 000 рублей. Эту ситуацию Ройзман назвал "нелепой".