"Урал" на домашнем стадионе обыграл волгоградский "Ротор"

Встреча проходили на "Екатеринбург-Арене". Фото: ФК "Урал"

В субботу, 13 марта футболисты «Урала» на домашнем стадионе «Екатеринбург Арена» встретились с волгоградским «Ротором». Встреча проходила в рамках 22 тура российской премьер-лиги.

Игра закончилась в пользу хозяев - 1:0. Единственный гол во время встречи забил Эрик Бикфалви.

Как отметили в пресс-службе ФК «Урал», с первых минут встречи наша команда была активней соперника в атаке. Правда, первыми опасными моментами отметились гости. В первом тайме соперники не раз создавали опасные моменты у ворот друг друга, но результата это не приносило.

Исход встречи решился на 83-й минуте. Денис Кулаков прострелил с фланга на угол вратарской, где мяч удачно принял Эрик Бикфалви. После этого 10-й номер «шмелей» точным ударом поразил ворота волгоградцев, пробив в верхний ближний угол.