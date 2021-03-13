Как написал депутат в своем Facebook. ему впервые в жизни довелось сфотографироваться в автозаке

13 марта в Москве задержали депутата Екатеринбургской городской думы Константина Киселева. Это произошло во время форума муниципальных депутатов. На мероприятие пришла полиция и начала задерживать собравшихся. Всего, по оценкам участников форума, силовики задержали 180-200 человек.

Помимо Константина Киселева, в числе задержанных оказался и бывший мэр уральской столицы Евгений Ройзман.

- Было очень много полицейских и автозаков. Начали всех задерживать без объяснений. Задержали Андрея Пивоварова, Илью Яшина, Евгения Ройзмана, Юлию Галямину и других, - рассказал "КП-Екатеринбург" депутат Константин Киселев.

Сейчас он находится в автозаке. Информации о том, в какой отдел полиции будут доставлены задержанные, пока нет.