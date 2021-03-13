За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли 10 тысяч тонн снега

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За минувшие сутки коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга 10 тысяч тонн снега. Об этом рассказали в городской мэрии.

Для борьбы с наледью дорожники рассыпали на дороги и тротуары 34 тонны противогололедных материалов и 56 тонн мелкофракционного щебня.

- Днем 13 марта службы благоустройства задействуют 350 рабочих и 181 единицу техники, - уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Напомним, в этом году горожане, особенно сильно жаловались на то, что в Екатеринбурге скользко. Мы собрали наиболее интересные комментарии об этой проблеме из соцсетей.