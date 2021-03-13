В Краснотурьинске врачи провели первую операцию при помощи уникального прибора

Операция позволяет диагностировать проблемы с сердцем. Фото: департамент информационной политики

В Краснотурьинской больнице провели первую операцию с помощью нового оборудования, которое было предоставлено лечебному учреждению в рамках национального проекта.

Ее провели при помощи прибора под названием ангиограф, который применяют при лечении людей с ишемической болезнью сердца и ее проявлений.

- В новой операционной отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения (РХМДиЛ) Краснотурьинской городской больницы 10 марта проведена первая процедура с использованием недавно установленного в рамках национального проекта «Здравоохранение» ангиографического комплекса Optima IGS 330. Это уже второй ангиографический комплекс, установленный в больнице, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

50-летнему пациенту из Серова провели коронароангиографию – высокотехнологичную диагностическую операцию, в ходе которой происходит исследование сосудов.

Операция позволяет диагностировать дефицит кровотока и подобрать подходящую тактику лечения пациентам с ишемической болезнью сердца, стенокардией, инфарктом миокарда и так далее. По статистике такие болезни занимают первое место среди причин смертности в России.