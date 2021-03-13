В Екатеринбурге 11-летнюю девочку сбил китайский кроссовер

Стаж женщины, сидевшей за рулем, составил 13 лет. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге автомобиль сбил 11-летнюю школьницу. Девочку с травмами доставили в больницу.

Все произошло 12 марта около половины шестого вечером на улице Рыбаков - в районе дома 42.

Девочка угодила под колеса китайского кроссовера JAC S5.

Как установили сотрудники Госавтоинспекции, за рулем машины находилась 41-летняя женщина. Ее общий стаж вождения - 13 лет. Причем за это время женщина не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД.

Машина ехала по улице Рыбаков со стороны Табуринской. Неожиданно на дорогу выбежал ребенок.

- Женщина - водитель автомашины JAC S5 пояснила сотрудникам полиции, что двигалась по улице Рыбаков с небольшой скоростью по правому ряду. Неожиданно на проезжую часть слева направо выбежал ребенок, она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

С места аварии девочку госпитализировали в ДГКБ 9. Врачи зафиксировали у ребенка ушиб мягких тканей локтевого сустава, бедра и голени. После осмотра ребенка отпустили домой.

Сейчас точные причины аварии выясняются. Также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы родителей девочки привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.