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Общество12 марта 2021 19:53

В Нижнем Тагиле местный центр мониторинга загрязнения окружающей среды работает без аккредитации

Срок действия лицензии истек два года назад
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Последний раз разрешающие документы на работу лаборатория получила пять лет назад

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области центр мониторинга загрязнения окружающей среды уже два года работает без аккредитации. Разрешающие документы на деятельность лаборатории были получены в 2014 году, однако через пять лет действие аккредитации прекратили. Официальное разрешение необходимо для подтверждения компетенции и гарантии того, что все законодательные нормы соблюдены. Об этом пишет информационное издание ТагилСити.

В Уральской Гидрометеослужбе отметили, что центр работает по государственному заданию Росгидромета и лицензию получает там же. Этот документ выдается согласно регламенту, и аккредитация в него не входит. Также служба сослалась на федеральные законы, которые не обязывают выдавать аккредитацию на исследования.

Редакция ТагилСити поставила под сомнение легитимность данных лаборатории, поскольку их нельзя использовать в суде, результаты таких исследований признают недействительными. Теперь издание готовит обращение в прокуратуру.