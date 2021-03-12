В Нижнем Тагиле местный центр мониторинга загрязнения окружающей среды работает без аккредитации

Последний раз разрешающие документы на работу лаборатория получила пять лет назад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области центр мониторинга загрязнения окружающей среды уже два года работает без аккредитации. Разрешающие документы на деятельность лаборатории были получены в 2014 году, однако через пять лет действие аккредитации прекратили. Официальное разрешение необходимо для подтверждения компетенции и гарантии того, что все законодательные нормы соблюдены. Об этом пишет информационное издание ТагилСити.

В Уральской Гидрометеослужбе отметили, что центр работает по государственному заданию Росгидромета и лицензию получает там же. Этот документ выдается согласно регламенту, и аккредитация в него не входит. Также служба сослалась на федеральные законы, которые не обязывают выдавать аккредитацию на исследования.

Редакция ТагилСити поставила под сомнение легитимность данных лаборатории, поскольку их нельзя использовать в суде, результаты таких исследований признают недействительными. Теперь издание готовит обращение в прокуратуру.