Выбирал дома посолиднее: в Екатеринбурге будут судить вора, на счету которого десять краж

Мужчину задержали с поличным осенью 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить местного жителя, которого обвиняют в серии квартирных краж. Его задержали еще в октябре 2020 года, тогда полицейские поймали мужчину с поличным. Во время осмотра у него изъяли золотые украшения на 100 тысяч рублей. Выяснилось, что вора неоднократно судили за грабежи и разбой. В ходе следствия он признался в трех аналогичных преступлениях, которые были совершены еще в 2015 году.

- В процессе дальнейшей работы органами следствия удалось установить причастность подозреваемого еще к семи хищениям из частных домовладений на территории Екатеринбурга, - сообщают в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции считают, что мужчина причастен к десяти эпизодам квартирных краж, а ущерб от его действий составил порядка пяти миллионов рублей. Преступник специально выбирал дома посолиднее. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.