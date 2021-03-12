На Урале полицейские задержали мужчин, которые незаконно перевозили оружие

Злоумышленники пытались избавиться от оружия и даже выбросили его во время погони Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области полицейские задержали двух мужчин, которые перевозили оружие без разрешающих документов. Накануне на трассе под Туринском инспекторы ДПС остановили для проверки документов «Мазду» под управлением 34-летнего парня, помимо него в машине сидел 40-летний пассажир. Во время разговора с водителем сотрудник ГИБДД заметил в его автомобиле предмет, который был похож на карабин. Разрешения на оружие у мужчин не было, поэтому полицейский вызвал на место оперативников.

Внезапно водитель тронулся с места и попытался уйти от погони. На требования остановиться он не реагировал, однако наряд ДПС смог оттеснить машину к обочине и остановить его.

- Злоумышленники попытались избавиться от улики и выбросили оружие. Следственно-оперативная группа прошла по всему маршруту и обнаружила карабин, а также предмет, похожий на глушитель, - рассказали в ГУ МВД России по Свердловской области.

Водителя японской иномарки посадили на 15 суток за невыполнение требований сотрудника полиции, а его пассажиру предстоит ответить за незаконное хранение и перевозку оружия.