На Урале 17-летний парень изнасиловал в подъезде школьницу

Подозреваемого задержал наряд полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале завели уголовное дело на 17-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней девушки в подъезде.

По версии следствия, преступление произошло в Качканаре 7 марта в четыре утра.

- О произошедшем сообщили жильцы дома, которые услышали крики в подъезде. Несовершеннолетний был задержан нарядом ППСП, прибывшим на место, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

После того, как парня привезли в отдел полиции, он не стал отпираться и признался в преступлении. Он состоял на учете в ПДН за то, что распивал алкоголь в общественном месте.

Пострадавшей от действий насильника оказалась 14-летняя школьница.

СКР завел на парня уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней».