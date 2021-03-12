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Общество12 марта 2021 17:41

Пристегните ремни: ГИБДД Свердловской области проверяет водителей, которые перевозят детей без автокресел

С начала года инспекция выявила три тысяч нарушений
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ГИБДД провели рейд, чтобы выявить водителей, которые перевозят своих детей без специальных автокресел. Проверки прошли недалеко от детских садов, школ, больниц и центров дополнительного образования. С начала года инспекторы ДПС поймали почти три тысячи нарушителей.

- Ежедневно сотрудники полиции не забывают рассказать водителям и об особых мерах безопасности при управлении транспортным средством, в салоне которого находятся дети, - рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

К сожалению, не все водители соблюдают правила и допускают грубые нарушения. Например, на днях в Нижнем Тагиле 40-летний мужчина, будучи нетрезвым, перевозил 5-летнюю дочь на переднем сидении, которая не была пристегнута даже обычным ремнем. Госавтоинспекция напоминает, что дети до 7 лет должны обязательно перевозиться в детских удерживающих устройствах.