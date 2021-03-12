Защита отца Сергия заявила, что Среднеуральский монастырь подарил секретарю епархии Toyota за 1,6 млн

Несмотря на то, что Николай Романов уже несколько месяцев находится в московском СИЗО, шумиха вокруг его персоны не стихает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Защита бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Николая Романова), которого отлучили от церкви, сделала очередное заявление против Екатеринбургской епархии.

На этот раз представители раскольника опубликовали договор купли-продажи автомобиля Toyota Highlander стоимостью более 1,6 миллиона рублей. Из договора следует, что в 2012-м году счастливым обладателем дорогой иномарки стал секретарь епархиального совета, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Екатеринбургской епархии Вениамин Райников.

- В 2012-м году данная сделка была полностью профинансирована Среднеуральским женским монастырем, что подтверждается хранением оригиналов договора и квитанций об оплате спустя такое долгое время с момента покупки, - заявили представители бывшего схиигумена.

К моменту публикации получить комментарий пресс-службы Екатеринбургской епархии не удалось.

До этого бывший схиигумен Сергий Романов заявлял, что Среднеуральский монастырь не раз передавал епархии внушительные суммы, а также другие материальные блага.

Мы собрали в одном материале все обвинения опального отца Сергия против епархии, а также ответы на эти претензии со стороны митрополии.