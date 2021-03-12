В Ревде открылась станция очистки воды за 1,5 миллиарда рублей

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

В Ревде после девятилетнего ремонта открыли очистные сооружения местной станции водоснабжения. Последнее время вопрос качества воды волновал жителей города, оборудование, которое должно было фильтровать воду, износилось, технологии, применяемые с 60-х годов прошлого века, сильно устарели, а осадки из жидкого хлора попадали в Ревдинский пруд.

- Общий объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей. К этому моменту очистные сооружения модернизированы, и больше 60 тысяч человек обеспечены качественной водой, - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

На открытии станции глава региона присутствовал лично и даже попробовал воду, которая была очищена по новой технологии.