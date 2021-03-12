В Екатеринбурге появился обновленный список школ для зачисления детей по прописке

Прием документов начнется 1 апреля для всех категорий населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утвердили список школ, в которые детей будут зачислять по месту регистрации. На него жители города смогут ориентироваться, когда будут подавать документы своих детей на поступление в первый класс. Изучить, в какое учебное учреждение записываться согласно адресу, можно в постановлении, опубликованном на официальном портале уральской столицы.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Сибирцеву Е.А., - сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Прием документов начнется 1 апреля для всех категорий населения, однако у разных районов города будет свое время старта приемной кампании. В 00:00 начнут принимать документы жителей Верх-Исетского, Ленинского и Кировского районов, через шесть часов откроются линии для горожан из Орджоникидзевского и Чкаловского районов, последними вступят в кампанию Железнодорожный и Октябрьский районы, их документы начнут принимать в 7:00.