Популярность сервиса экспресс-доставки посылок «от вокзала к вокзалу» на СвЖД выросла на фоне праздников

Фото: предоставлено СвЖД

На фоне февральских и мартовских праздников на Свердловской магистрали выросла популярность сервиса экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу». В этот период пользователи чаще, чем обычно, отправляли готовые подарочные наборы, мягкие игрушки, книги, картины и постеры, интерьерные украшения, наборы инструментов, небольшие спортивные снаряды, малогабаритную цифровую и бытовую технику. Всего за январь-февраль 2021 года через вокзалы СвЖД было отправлено и получено свыше трех тысяч небольших посылок, конвертов и бандеролей (+15% к январю-февралю 2020 года).

Сервис «от вокзала к вокзалу» позволяет отправить посылку ближайшим пассажирским поездом: доставка займет столько времени, сколько состав будет следовать до пункта назначения.

Пункты приема-выдачи корреспонденции расположены в справочно-информационных стойках или в помещениях дежурного помощника начальника вокзала. На СвЖД услуга предоставляется на 26 больших и пригородных вокзалах: Екатеринбург, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Серов, Первоуральск, Ревда, Дружинино, Егоршино, Камышлов, Тавда, Гороблагодатская, Пермь-2, Чусовская, Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск, Заводоуковская, Сургут, Когалым, Ноябрьск-1, Ноябрьск-2, Нижневартовск, Пыть-Ях, Верхнекондинская, Приобье. В целом по стране сервис охватывает 247 крупнейших вокзалов.

Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно. Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог убедиться, что в ней нет запрещенных к перевозке вещей. После этого он ее взвешивает и упаковывает в специальную тару. Сразу при оформлении отправителю сообщают время и порядок выдачи грузобагажа на другом вокзале. Стоимость отправки рассчитывается, исходя из веса и дальности пересылки. К примеру, доставка груза до 1 кг из Екатеринбурга в Тюмень обойдется в 400 рублей.

К отправке запрещены оружие, взрывчатые и отравляющие вещества, любые жидкости и скоропортящиеся продукты, а также деньги, ценные бумаги, ювелирные и табачные изделия, лекарства.