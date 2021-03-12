Четырнадцатилетнюю школьницу из Екатеринбурга перевоспитают на глазах у всей страны

Фото: предоставлено пресс-службой СТС

Школьница из Екатеринбурга попала в телепроект для трудных подростков. 14-летняя Екатерина Кирия стала участницей шоу «Колледж» на канале СТС, где наставники постараются перевоспитать своих подопечных.

Екатерина живет с бабушкой и дедушкой после развода своих родителей, отношения со всеми сложные. Девушка считает, что миром правит красота, поэтому она мечтает стать, как мировая модель Кайли Дженнер. Чтобы стать ближе к идеалу, школьница собирается сделать глаза как у Беллы Хадид, липосакцию колен и другие процедуры по изменению внешности.

Фото: предоставлено пресс-службой СТС

- В проекте «Колледж» день за днём педагоги и психологи будут ставить новые задачи, выполнение которых поможет школьникам преодолеть психологические проблемы, определиться с будущей профессией, попрощаться с алкоголем, сигаретами и наркотиками. Ради перемен подростки откажутся от важных атрибутов прошлой жизни: гаджетов, интернета, пирсинга, яркого макияжа и необычных причёсок, - рассказали о проекте в пресс-службе СТС.

Победитель проекта выиграет путевку в один из лучших вузов страны.