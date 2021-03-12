«Уральские авиалинии» открывают прямой рейс из Екатеринбурга в Шарджу

Рейс U6-769/770 будет выполняться еженедельно по вторникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга можно будет улететь в еще один город Объединенных Арабских Эмиратов - Шарджу. Прямой рейс из уральской столицы с 23 марта запускают «Уральские авиалинии». Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Рейс U6-769/770 будет выполняться еженедельно по вторникам. Стоимость билетов начинается от 40 тысяч рублей. Билет в бизнес-класс обойдется примерно в 159 тысяч рублей.

Напомним, что «Уральские авиалинии» лишь два дня назад получили разрешение Росавиации на данный рейс. Также теперь авиакомпания сможет перевозить пассажиров в египетский Каир семь раз в неделю