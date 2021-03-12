Губернатор Куйвашев рассказал, куда пропал танк из парка Победы на Уралмаше

Танк реконструировали музейщики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Уралмаша в Екатеринбурге недовольны тем, что из парка Победы исчез танк «Т-34», которые находился здесь с 1993 года.

- Танк-памятник предательски, по-хитрому и без согласования с народом был вывезен с постамента в неизвестном направлении несколько лет назад. Табличка о танке демонтирована, - написал губернатору в его блоге один из подписчиков.

В ответ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев напомнил, что упомянутый танк, который четверть века простоял в парке Победы, является музейным экспонатом, и вывезен он был «не предательски».

- Машина достаточно долго экспонировалась на съезде в парк, что, как вы понимаете, сказалось на его состоянии. Потребовалась реставрация. Могу вас заверить, что он сохранен, находится в фондохранилище музея, реставрирован силами специалистов-музейщиков, - говорит Евгений Куйвашев.

Также глава региона добавил, что по закону экспонировать старую технику вне музея сложно, потому что нужно выполнить несколько условий. Но губернатор обратит внимание на эту ситуацию.

- Я обязательно обращу внимание на эту тему и нашего министерства культуры, и руководства города, - резюмировал Евгений Куйвашев.