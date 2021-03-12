Речь о миллиардах: Евгений Куйвашев рассказал о тратах на ремонт и строительство дорог

Скоро начнется сезон строительства и ремонта дорог

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, сколько средств из бюджетов разных уровней в 2021 году выделят на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в регионе.

В этом году на строительство и ремонт муниципальных дорог направят 7,5 миллиарда рублей. На эти деньги будут отремонтированы дороги в Ачите, Сысерти, Богдановиче, Ивделе, Каменске-Уральском, Ирбите, Байкалово.

Екатеринбург по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» получит около 1 миллиарда рублей. Еще 130 миллионов рублей уральская столица получит в рамках подготовки в 300-летнему юбилею.

Огромная сумма запланирована для Нижнего Тагила: город получит 1,8 миллиарда рублей, включая почти 600 миллионов в рамках национального проекта. 600 миллионов направят на реконструкцию моста на улице Циолковского.

- Около 5% регионального дорожного фонда выделяется на строительство и реконструкцию дорог до сельских населенных пунктов. В этом году, скажем, речь идет о почти миллиарде рублей. В 2020 года это позволило отремонтировать около 60 километров таких дорог, - рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.