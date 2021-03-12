В Свердловской области для восьми больниц построят новые здания

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В Свердловской области в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» для восьми лечебных учреждений региона построят новые здания. На их строительство в 2021 - 2025 году выделят около 4,5 миллиардов рублей. Так, например, новое помещение должны построить в Артемовском, где уже около сорока лет ждут новую поликлинику для взрослых.

- Проект предполагается взять типовой. Необходимо здание поликлиники на 450-500 посещений в день, где кроме терапевтических участков расположились бы диагностический блок и, возможно, дневной стационар. Сейчас идет подготовительная работа. Надеюсь, в следующем году начнется строительство, - рассказал главный врач Артемовской ЦРБ Андрей Карташов.

В городе стояло недостроенное семиэтажное здание, в котором когда-то собирались открыть новую поликлинику. Но его признали аварийным и долго не могли решить вопрос со сносом. В итоге здание демонтировали в 2019 году и решили строить другое.

Также строительство поликлиники для взрослых планируют в соседнем Реже. Там, в микрорайоне Машиностроителей живут более 12 тысяч человек, при этом поликлиники здесь не было никогда, и за первичной медицинской помощью жители обращались в другой микрорайон.

Планируется, что новые здания получат также Полевская, Березовская, Арамильская, Серовская, Нижнесергинская больницы и детская городская больница №15 Екатеринбурга.