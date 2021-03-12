СКР начал проверку после пожара в НИИ в Екатеринбурге

На месте ЧП спасатели развертывали оперативный штаб. Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в пятницу загорелось офисное помещение в НИИ металлургии и материалов на улице Студенческой, 51. Из-за сильного задымления из здания эвакуировали 200 человек.

На месте ЧП работали 50 человек личного состава и десятки пожарных автомобилей. Во время пожара из окна горящего офисного помещения выпрыгнул мужчина, который пытался спастись от огня.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

По факту пожара с гибелью человека в Кировском районе Екатеринбурга следователи начали доследственную проверку.

- В настоящее время на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и полиции. Совместно с органами МЧС выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, устанавливаются очаг и точная причина возгорания. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, после осмотра тело умершего будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях выяснения точной причины смерти, - рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

По итогам проверки СКР пример процессуальное решение.