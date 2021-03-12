Мусоросортировочный завод в Нижнем Тагиле построит московская компания

Плановый срок эксплуатации полигона - 25 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московская компания АО «Интертехэлектро» стала единственным участником тендера на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона под Нижним Тагилом. Согласно правилам в таком случае конкурс признается несостоявшимся, и контракт будет заключен с единственным участником.

Начальная сумма аукциона превышала три миллиарда рублей. Но московская компания снизила начальную стоимость до почти 2, 8 миллиардов.

Когда заказчик, которым является АО «Облкоммунэнерго», передаст проектную документацию компании, АО «Интертехэлектро» должны бцдцт в течение 20 месяцев выполнить работу. Плановый срок эксплуатации полигона - 25 лет.