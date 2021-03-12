На Тагилстрое появится мобильный рентген за 3,4 миллиона рублей

Оборудование доставят в течение 30 дней с момента заключения контракта Фото: Александр БОЙКО

Городская больница №4 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле в ближайшее время планирует приобрести портативный цифровой рентген за 3,4 миллиона рублей.

Поставщику нужно будет не только привезти и установить аппарат, но и обучить работе сотрудников медицинского учреждения на улице Солнечной, 1, а также обеспечить гарантийное обслуживание в течение 1 года со дня ввода аппарата в эксплуатацию.

Прием заявок на тендер завершится 19 марта 2021 года. Оборудование нужно будет поставить в больницу в течение месяца со дня заключения договора. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Отметим, что ровно месяц назад Горбольница №4 в Нижнем Тагиле получила медицинское оборудование на сумму в 14 миллионов рублей. Аппаратура поможет расширить спектр малоинвазивных операций и улучшить качество диагностики.