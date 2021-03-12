Магазин «Пятерочка» заплатит 100 тысяч рублей жительнице Каменска-Уральского за травму

Суд встал на сторону пострадавшей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Каменска-Уральского получит 100 тысяч рублей от магазина «Пятерочка» за травму ноги, которую она получила после падения на крыльце торговой точки. Решение о выплате компенсации вынес Красногорский районный суд Каменска-Уральского.

Инцидент произошел 31 декабря 2019 года. Медики поставили женщине диагноз: подвывих стопы и закрытый перелом наружной и внутренней лодыжек левой голени, пишет ИА «Уральский меридиан».

Пострадавшая женщина посчитала, что ответчик не обеспечил должны уровень безопасности посетителей. Покупательница пыталась взыскать 30 тысяч рублей на оплату услуг представителя и 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил иск лишь частично: 100 тысяч рублей пострадавшая получит в качестве компенсации морального вреда, ей вернут деньги на оплату госпошлины, а также выплатят 30 тысяч рублей на оплату услуг представителя.

Ответчик пытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но его оставили без изменений.