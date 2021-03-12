Жители 15 домов в Артемовском всю ночь замерзали без отопления

Тепло вернули только к утру, но вскоре снова отключат, чтобы завершить ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском, что в Свердловской области, жители 15 домов по улицам Гагарина, Мира и Терешковой в морозы остались без отопления. Замерзать уральцам пришлось из-за порыва квартальной теплосети диаметром 200 мм на улице Гагарина, 5. Авария произошла около девяти часов вечера.

- Специалисты «Объединенной теплоснабжающей компании» сразу же приступили к ремонту. Ремонт теплотрассы продолжался всю ночь и был завершен в 7:30, сразу же было восстановлено теплоснабжение потребителей, - рассказали в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Сегодня ориентировочно в 11 часов энергетики снова на два часа отключат тепло в домах, которые задела авария. В «Облкоммунэнерго» объяснили, что это нужно для того, чтобы заменить задвижки на теплотрассе.

- Перенести ремонт на утро специалисты решили, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение жителей, - добавили в компании.