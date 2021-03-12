В Екатеринбурге при столкновении двух такси пострадала пассажирка

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Возле дома 110 по улице Фурманова в Екатеринбурге накануне ночью столкнулись два автомобиля такси. В ДТП пострадал 55-летняя пассажирка Lada Granta. На скорой ее доставили в ГКБ № 36. Известно, что водитель перевозил пассажирку незаконно.

- По данному ДТП направлена информация в Министерство транспорта и дорожного хозяйства для проведения проверки перевозчика и привлечения его к ответственности за незаконную перевозку пассажиров в транспорте, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Как рассказали в Госавтоинпекции, 51-летний водитель на Lada Granta, двигаясь по улице Фурманова со стороны улицы Серова в сторону улицы Московская, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и допустил столкновение с Volkswagen Polo. Стаж вождения водителя Lada Granta составляет 16 лет.

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