Уральца приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство мастера спорта по конькобежному спорту

Мужчина сам позвонил в полицию и рассказал об убийстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего Александра Другова. Он признан виновным в убийстве мастера спорта по конькобежному спорту, с которым вместе работал.

Александр Другов длительное время вел асоциальный образ жизни. Его знакомый, 56-летний екатеринбуржец, имевший звание «мастер спорта» по конькобежному спорту попросил руководство базы отдыха «Елочка» в районе Белоярского водохранилища принять Александра на работу администратором. Позже он устроился на эту же должность и стал работать с Друговым посменно.

- На протяжении совместной деятельности потерпевший стал предъявлять к работе осужденного претензии, обвиняя его в лени. В свою очередь, Другов выражал недовольство тем, что потерпевший пытается им командовать. В сентябре 2020 года между Друговым и потерпевшим на фоне сложившихся неприязненных отношений возник конфликт, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Александр ударил своего сменщика, а затем задушил электрошнуром. После чего он сам позвонил в полицию и рассказал об убийстве. Березовский городской суд назначил Александру Другову наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.