В Нижнем Тагиле будут судить парня, напавшего с ножом на сожительницу и ее дочь

Парень, будучи нетрезвым, поссорился с сожительницей и решил убить ее Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, который напал с ножом на свою сожительницу и ее пятилетнюю дочь. История произошла в марте 2020 года, тогда молодой человек, будучи нетрезвым, поссорился со своей девушкой и задумал ее убийство. Примечательно, что он знал, что женщина беременна. Парень ударил ее по лицу и стал хватать за волосы. Дочь пострадавшей хотела защитить маму, но молодой человек оттолкнул ее, она ударилась головой об дверь.

Женщина с ребенком пыталась закрыться в ванной, однако отморозок смог взломать дверь и несколько раз ударить ножом и женщину, и ребенка. Крики услышала соседка и поспешила на помощь.

- Обвиняемый скрылся с места происшествия, опасаясь быть задержанным на месте преступления. Женщина и ее малолетняя дочь были доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Свою вину молодой человек не признал. Экспертиза показала, что он полностью вменяем и отдавал отчет своим действиям. Уголовное дело передали в суд.