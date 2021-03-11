Погибшие в пожаре под Первоуральском лошади входили в состав полицейской кавалерии

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Семь лошадей, которые погибли в страшном пожаре в частной конюшней под Первоуральском, входили в состав полицейском кавалерии Урала. Животные принимали участие в охране общественного порядка и были гордостью Свердловского гарнизона полиции. Такого подразделения нет ни в одном регионе Уральского федерального округа.

- Ориентировочный ущерб от гибели шести лошадей составляет 180 тысяч рублей. А седьмое погибшее животное — пони, оценивается специалистами в 65 тысяч рублей. Все животные состояли на балансе муниципалитета, - сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка Валерий Горелых.

Возможно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Предполагается, что конюх бросил окурок в опасной зоне, из-за чего и началось возгорание. Сейчас мужчину опрашивают сотрудники полиции.