Соблюдайте ПДД: в Екатеринбурге инспекторы ДПС обратились к водителям из-за ухудшения погоды

Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В ближайшие дни погода в Екатеринбурге заметно ухудшится, заметно похолодает, ожидается сильный ветер, на дорогах образуется гололедица. В такие дни число аварий возрастает. В связи с этим автоинспекция обратилась к владельцам машин с призывом внимательнее соблюдать ПДД, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Только за минувшие сутки в уральской столице в ДТП сострадали четыре человека.

Одна из аварий случилась на улице Димитрова, 21-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением, машина влетела в бордюр, а затем ее отбросило на дерево. С травмами головы владельца авто и его 20-летнего пассажира увезли в больницу.

- По словам водителя, в процессе перестроения его автомобиль занесло. Он предпринял экстренное торможение, после чего автомашину развернуло и выбросило на бордюр, а потом на дерево, - рассказали в Отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Инспекторы ДПС предупреждают, что участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут обратиться по телефону 112 или 02.