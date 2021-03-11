Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество11 марта 2021 17:28

В Нижнем Тагиле задержали мужчин, которые хотели заработать на краже металлических деталей лифта

Ущерб от их действий составил более 40 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий

Детали пропали из дома № 70 по Уральскому проспекту в ночь на 7 марта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле будут судить двух мужчин, которые решили подзаработать на краже комплектующих для лифта. Детали пропали из дома № 70 по Уральскому проспекту в ночь на 7 марта. Рабочие недосчитались пять металлических направляющих кабин, а также два двухметровых уголка, ущерб составил больше 40 тысяч рублей. В полиции сразу начали проверку ближайших пунктов металлолома. В одном из них нашлись похожие предметы, представители предприятия тут же узнали пропавшие комплектующие.

Личность подозреваемого установили быстро, им оказался 30-летний мужчина, которого дважды судили за пьяную езду. Официально он нигде не работал, поэтому не смог пройти мимо, когда заметил бесхозные металлические конструкции.

- В помощь он позвал 20-летнего родственника, работающего охранником в одной из компаний, оказав тому "медвежью услугу", втянув в преступную деятельность, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Примечательно, что похищенный металл вывозили в открытую, для этого преступники наняли газель по объявлению. Сейчас в полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.