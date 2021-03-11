В Новоуральске осудят бизнесмена, который продавал крупную партию сигарет без маркировки

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске будут судить несостоявшегося бизнесмена, которого задержали во время спецоперации «Алкоголь-табак» в декабре 2020 года. Мужчине грозит статья за незаконный оборот табачной продукции. Следователи установили, что предприниматель купил крупную партию сигарет без маркировки, а затем отправил продукцию на хранение и последующую продажу. Во время обысков из его магазина изъяли почти 700 пачек нелегальных сигарет иностранного производства.

- Общая стоимость изъятых у данного бизнесмена сигарет составила 11485 рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство», - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Мужчине грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.