Екатеринбурская епархия собирается отсудить у монастыря опального отца Сергия восемь зданий

Принадлежность объектов монастыря Екатеринбургской епархии подтверждается нормами законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская епархия решила судиться с собственниками Среднеуральского женского монастыря, чтобы получить во владение восемь зданий. Копию иска выложили защитники опального отца Сергия. Из содержания документа можно сделать вывод, что российская православная церковь планирует забрать здание трапезного храма, банно-прачечный и административный корпуса, колокольню, жилой корпус, пекарню, келью, водосвятную часовню.

- За предоставление документов благодарим лично Вениамина Райникова и его чрезвычайно близких друзей, - сообщают защитники схиигумена.

Примечательно, что, по заявлению РПЦ, принадлежность объектов монастыря Екатеринбургской епархии подтверждается нормами законодательства, которые регулируют отношения, связанные с деятельность религиозных организаций.